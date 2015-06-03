Україна, Росія та ОБСЄ домовляються про припинення вогню у Мар'їнці. "Нового штурму" немає

"Можливо, мене не так зрозуміли. Там триває перестрілка", - сказав він Українській правді і додав, що масованого штурму, як вранці, немає.

Також прес-офіцер Спільного центру з контролю і координації за припиненням вогню Руслан Семенюк повідомив, що українська сторона СЦКК за припиненням вогню робить все можливе, щоб вгамувати ситуацію під Донецьком.

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"Ми докладаємо усіх зусиль, щоб відбулася деескалація конфлікту і було досягнуто припинення вогню", - повідомив Семенюк.

За його словами, відбулися переговори в рамках СЦКК за участі української і російської сторони та ОБСЄ.

"Переговори вже відбулися. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо результати цих домовленостей про припинення вогню. З нашого боку було зроблено все, щоб це відбулося", - сказав він.

Семенюк додав, що нараді представники СЦКК вирушили до Мар'їнки, щоб проконтролювати, наскільки виконуються домовленості.

Нагадаємо, раніше прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук повідомляв, що в районі Мар'їнки та Красногорівки іде штурм позицій Збройних сил України незаконними збройними формуваннями.

"Наразі в районі Мар'їнки та Красногорівки іде штурм позицій ЗС України незаконними збройними формуваннями ОРДО у кількості до 1000 бойовиків за підтримки танків, БМП, 122- та 152-міліметрової артилерії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики почали наступ близько четвертої години ранку з боку Донецька. Пізніше стало відомо, що в Мар'їнку, де відбуваються збройні зіткнення з бойовиками, прибуло підкріплення Збройних Сил України.

У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що військові без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.