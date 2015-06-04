У Рівному до 2 років ув'язнення засуджений військовослужбовець, який не повернувся з відпустки в зону АТО
У Рівному до 2 років тюрми засуджений військовослужбовець, який не повернувся з відпустки в зону антитерористичної операції.
Як повідомив УНІАН старший прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Юрій Рижий, Рівненський міський суд Рівненської області виніс вирок відносно старшого солдата військової частини (колишній батальйон «Горинь»). Військовослужбовець визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство).
За словами Рижого, військова частина, у якій служив засуджений, перебувала в зоні АТО поблизу Краматорська. Військовослужбовцю надали відпустку терміном на 6 днів для поїздки додому в Рівне. Після неї в зону АТО він не повернувся.
Читайте такожПерший обвинувачений у справі про держзраду військовий з Криму визнає тільки дезертирствоЯк стверджує прокурор, свій вчинок він мотивував тим, що не склалися відносини з товаришами по службі та сімейні обставини.
Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 2 роки.
До вступу вироку у законну силу відносно обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.