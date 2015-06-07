Бойовики обстріляли спостерігачів ОБСЄ

Як повідомили у прес-центрі АТО, інцидент стався 7 червня об 11.15 в районі м.Щастя.

"Спостерігачі СММ та СЦКК потрапили під обстріл позицій Збройних Сил України з 82-мм мінометів неподалік від мосту через річку Сіверський Донець, де спостерігачі проводили фотофіксацію та заміри воронок від попередніх обстрілів з боку незаконних збройних формувань", - зазначається у повідомленні.

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Обстріл вівся з напрямку с.Весела Гора, яке перебуває під контролем "ЛНР".

"Міни розривалися на відстані 200 метрів від спостерігачів. Після початку обстрілу члени моніторингової групи вимушені були від’їхати на безпечну відстань. Жертв немає, автомобілі не пошкоджені", - зазначили у прес-центрі.

Також у штабі наголосили, що бойовики обстрілюють позиції ЗСУ в тому районі щоденно, а особливо інтенсивні обстріли мінами калібрів 120-мм та 82-мм були 5 та 6 червня.

"СЦКК заявляє, що порушення Мінських домовленостей з боку бойовиків має зухвалий і демонстративний характер, що ставить під загрозу процес мирного врегулювання конфлікту на сході України", - наголосили в штабі АТО.