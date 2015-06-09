У Станиці Луганській в результаті обстрілу бойовиками згоріло три приватних будинки

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, у ніч на вівторок Станицю Луганську було обстріляно з мінометів і автоматичної зброї. Вогонь вівся з правого берега, окупованого терористами "ЛНР".

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Поблизу зруйнованого мосту через річку тривали бойові зіткнення між українськими силовиками і бойовиками. У зоні ураження вогню опинилася центральна частина селища, а також мікрорайони Стара і Нова Кіндрашівка.

"Під час обстрілу Станиці бойовики застосували запалювальні боєприпаси. У результаті прямих влучень згоріли три приватних будинки на вул. Лебединського. Ця частина селища найчастіше потрапляє під вогонь, більшість людей звідси виїхала, тому обійшлося без поранених і загиблих", - зазначив Москаль.

Подачу електроенергії до Станиці і семи прилеглих сіл на сьогодні не вдалося відновити.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики відключили електроенергію частини Станично-Луганського району.

Основні об'єкти в селищі забезпечені електроенергією за рахунок автономних джерел живлення, а в найближчі дні сюди завезуть потужні генератори, щоб запустити електронасоси для відновлення центрального водопостачання.