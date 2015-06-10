Лавров: Київ ухиляється від виконання Мінських угод

01:44, 10 червня 2015
Війна
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в ході телефонної розмови із своїм колегою з Німеччини Франком Штайнмайером звинуватив Україну в невиконання Мінських угод.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Зокрема, на думку дипломата, Україна не хоче налагоджувати прямий контакт з бойовиками, а також не виконує зобов'язання, прописані в Мінських угодах.

«Лавров висловив збентеження з приводу безперервних спроб Києва піти від виконання своїх зобов'язань Мінськими угодами. Насамперед це стосується налагодження прямого діалогу з Донбасом по всім аспектам «Мінська-2», включаючи проведення конституційної реформи та припинення соціально-економічної блокади південно-сходу країни»,- говориться в тексті повідомлення.

Читайте такожЛавров прокоментував відставку спецпредставник ОБСЄ в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, раніше Лавров заявив, що так звані Луганська і Донецька "народні республіки" повинні залишитися частиною України.

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