Лавров: Київ ухиляється від виконання Мінських угод

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Зокрема, на думку дипломата, Україна не хоче налагоджувати прямий контакт з бойовиками, а також не виконує зобов'язання, прописані в Мінських угодах.

«Лавров висловив збентеження з приводу безперервних спроб Києва піти від виконання своїх зобов'язань Мінськими угодами. Насамперед це стосується налагодження прямого діалогу з Донбасом по всім аспектам «Мінська-2», включаючи проведення конституційної реформи та припинення соціально-економічної блокади південно-сходу країни»,- говориться в тексті повідомлення.

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