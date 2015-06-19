ОБСЄ фіксує значну кількість озброєння бойовиків в заборонених Мінськими угодами районах

Про це йдеться у звіті місії за 18 червня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі ОБСЄ вкотре відзначають, що незважаючи на твердження, що процес відведення важкого озброєння було завершено, місія фіксує переміщення такого озброєння в тих районах, які у відповідності до Мінських угод, порушують визначені місця для відведення та розташування озброєння для обох сторін.

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Зокрема, в районах підконтрольних бойовикам "ЛНР", спеціальна моніторингова місія бачила 33 самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" (122-мм калібру); 12 гаубиць Д-30 (122-мм), які були на буксирі. При цьому представник "ЛНР" повідомив, що місце, де були помічені ці види озброєння використовується для військових навчань.

Разом з тим, в тому ж районі були помічені 15 основних бойових танків (Т72 та Т64), які на думку представників ОБСЄ здійснювали тренування; шість 100-мм протитанкових гармат Т-12 "Рапіра", 11 реактивних систем залпового вогню (БМ-11 "Град") та шість 152-мм гаубиць 2А65 Мста-Б, які були на буксирі. Також, місія зафіксувала одну вантажівку "Урал", на якій було встановлено зенітний кулемет ЗСУ-23 та ще шість танків Т-64.

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На підконтрольній уряду України території, місія зафіксувала одну 122-мм артилерійську установку, приховану в камуфляж; один танк Т-64 та ще один танк Т-72, які перевозилися на вантажівках.

Окрім того, на підконтрольних територіях "ДНР", місія побачила зосередження 24 танків Т-72, які за оцінкою спостерігачів здійснювали навчальні маневри.

Також, над територією "ДНР" безпілотний літальний апарат місії визначив чотири гаубиці, 11 бронетранспортерів та зосередження ще 11 танків в районі Мічуриного (63 км на південь від Донецька) та ще 10 танків навкруги Комсомольського (43 км на південь від Донецька).