Бойовики обстріляли водопровід, залишивши частину Луганська і три села без води - Москаль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Зараз вода в цьому напрямку не подається і найближчим часом подаватися не буде»,- йдеться у повідомленні.

Також, протягом минулої ночі бойовики майже безперервно обстрілювали Станицю Луганську зі зброї різного виду, включаючи міномети та протитанкові керовані ракети (ПТУР). Постраждалих серед мирного населення немає, однак у селищі зруйновані будинки та перебита інфраструктура.

Читайте такожБойовики активізували диверсійну діяльність, у бік Донецька перекинуто понад 20 танків - Тимчук

В центральній частині райцентру, за 150 метрів від будівлі райдержадміністрації, пошкоджено магазин і приватний будинок, а на вул. Шевченка внаслідок прямого влучення повністю зруйновано будівлю. Крім того, пошкоджені лінії електропостачання на вул. Лермонтова та 1 Травня, світла там поки немає.