Міліція затримала у Мар'їнці банду мародерів

Про це повідомляє прес-служба Мар'їнського РВ ГУМВС України.

За словами керівника Мар'їнського райвідділу Андрія Лещенка, усі фігуранти - мешканці Мар'їнки, віком від 27 до 36 років, троє з них - судимі за корисливі злочини.

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«Зловмисники скористалися важким становищем своїх земляків з метою особистої наживи. Багато городян, рятуючись від обстрілів бойовиків, були змушені тимчасово залишити свої будинки, взявши з собою мінімум речей. Мародери проникали в покинуті оселі через вікна, двері, дахи будинків і виносили майно господарів. Встановлено, що награбоване вони збували на території Мар'їнського району», - йдеться у повідомленні.

При затриманні у підозрюваних вилучена побутова техніка, ювелірні вироби, комп'ютерна техніка. Попередня сума збитків - 100 тисяч гривень.

Міліція повідомляє, що довела 4 факти крадіжок. Затримані перевіряються на причетність до інших аналогічних правопорушень на території району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.