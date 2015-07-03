Протягом доби в зоні АТО поранено 4 українських військових
13:02, 03 липня 2015Війна
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Протягом минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення 4 українських військових, загиблих немає.
REUTERS
Про це на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, 4 - отримали поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 4 українських військових поранені, загиблих не було.
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