За добу 4 українських військових отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення АТО 4 українських військових поранені, загиблих немає.

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Читайте такожПопри заяви про демілітаризацію, бойовики продовжили обстрілювати Широкине Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, 10 отримали поранення. Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 54 рази обстріляли українські позиції.

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