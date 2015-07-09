ОБСЄ: Сторони продовжують посилювати оборонні позиції вздовж лінії розмежування на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Ми продовжуємо фіксувати відсутність важкого озброєння у тих визначених місцях, куди воно було відведене і має перебувати (відповідно до Мінських угод). Ми також спостерігаємо, що постійно розбудовуються оборонні позиції у певних зонах вздовж лінії розмежування", - наголосив Хуг.

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За його словами, особливо це стосується контрольованого району бойовиками "ДНР" Комсомольського.

"Там наші спостерігачі бачили з місця, а також за допомогою безпілотних літальних апаратів розміщення військового озброєння. Тільки за один день в районі Комсомольского наші безпілотники зафіксували 9 основних бойових танків, 4 броньовані гусеничні машини, 28 бронетранспортерів та 60 військових вантажівок", - зазначив Хуг.

За його словами, спостерігачі також помічають, що обидві сторони продовжують проводити військові навчання, інколи на дуже близькій відстані від лінії розмежування. Місія ОБСЄ намагається переконати обидві сторони відвести важке озброєння.