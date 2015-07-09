Ситуація в зоні АТО стабільно напружена, епіцентром бойових дій 9 липня стала Новогригорівка

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"Одразу з початком доби проросійські незаконні збройні формування одночасно провели обстріл зі 120-мм мінометів позиції сил АТО в районах н.п. Березове та Новотроїцьке, що на Донеччині. З 3.50 по 4.00 з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” російські окупанти обстріляли селище Гранітне, на Маріупольському напрямку. Близько 6.30 бойовики здійснили мінометний обстріл калібру 120-мм по позиціях сил АТО в районі н.п. Ольгинка Донецької області", - сказано у повідомленні.

Крім того, о 07:10 у районі Станиці Луганської українські військові припинили спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи і вогнем зі стрілецької зброї змусили противника відступити.

Читайте такожЖитлові будинки Кримського зазнали нових руйнувань через обстріли бойовиків - ЛисенкоЗа даними прес-центру, епіцентром бойових дій сьогодні стали позиції українських військових в районі селища Новогригорівка Донецької області. З 10.00 протягом дня окупанти обстріляли позиції українців зі 152-мм артилерії, танків та двічі - зі 120-мм мінометів.

"Бойовики також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї по позиціям українських військових: в районі селищ Станиця Луганська та Кримське, поблизу населених пунктів Луганське, Опитне, Піски, Авдіївка, Кірове. Близько 14.00 в Мар’їнці працював ворожий снайпер", - додали у прес-центрі.

При цьому наголошується, що ситуація в зоні АТО стабільно напружена та цілком контролюється українськими військовими.

Крім того, у прес-центрі зазначили, що останнім часом почастішали випадки поширення неофіційними джерелами неправдивої інформацій для дискредитації командирів та сил АТО і попросили представників ЗМІ уважніше ставитися до таких повідомлень та перевіряти поширену інформацію.