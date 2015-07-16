Учасників АТО нагородять спеціальним нагрудним знаком

17:21, 16 липня 2015
Війна
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Українських військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, будуть нагороджувати нагрудним знаком "Учасник АТО".

участник АТО / Facebook / Виктор Муженко

Про це повідомив в Facebook начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

"Військові, які боронили українську землю від російсько-терористичних військ, будуть нагороджені спеціальним нагрудним знаком "Учасник АТО", - повідомив він.

Муженко зазначив, що знак відзнаки начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України отримають бійці, які зі зброєю в руках відстоювали незалежність України та її свободу.

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Також Муженко висловив особисту вдячність героям.

"Своїх захисників поважає і суспільство, тому солдати і офіцери зможуть з гордістю носити нагрудний знак "Учасник АТО", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за час проведення АТО з квітня 2014 року більше 7 тисяч військових нагороджені орденами і медалями, з них 1,3 тисячі – посмертно.

Військові, що боронили українську землю від російсько-терористичних військ, будуть нагороджені спеціальним нагрудним зна...

Posted by Віктор Муженко on 16 липня 2015 р.
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