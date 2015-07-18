На Маріупольському напрямку українські військові відбили атаку диверсійної групи

На Маріупольському напрямку українські військові успішно відбили напад ворожої диверсійної групи, що складається з 5 бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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За його словами, терористи продовжують обстрілювати позиції українських силовиків у зоні проведення антитерористичної операції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики зосередили атаки на населених пунктах поблизу Донецького аеропорту. Вони провели три потужні обстріли з 122-міліметрових мінометів Авдіївки, Опитного, Пісків і Водяного. Також бойовики обстріляли з танка позиції українських військових біля Первомайська. В районі Мар'їнки працювали ворожі снайпери.

Лисенко зазначив, що ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Терористи здійснили збройні провокації біля Щастя і Станиці Луганської, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру менш як 100 мм.

За його словами, українські прикордонники зафіксували за минулу добу проліт 4 ворожих безпілотних літальних апаратів.