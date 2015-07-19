Україна може повернути відведену техніку під Донецьк (відео)
16:39, 19 липня 2015Війна
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У разі продовження обстрілу інфраструктури Авдіївки ЗСУ будуть змушені застосувати всю наявну артилерію згідно з Мінськими домовленостями, щоб відбити атаки бойовиків.
REUTERS
Про це заявив керівник Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), генерал-майор Андрій Таран, передають "Новости Донбасса".
"Ми будемо змушені повернути відведену техніку та застосувати для того, щоб вогнем придушити спроби знищити як мирних жителів, так і ЗСУ", - сказав він.
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Також керівник СЦКК повідомив, що бойовики окремих районів Донецької області ведуть обстріл як Донецька, так і звільнених міст.
Нагадаємо, раніше СЦКК звернувся до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з проханням вжити всіх заходів для припинення подальшої ескалації конфлікту у зв'язку з обстрілом Донецька та околиць у ніч на 19 липня.
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