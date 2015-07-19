Україна може повернути відведену техніку під Донецьк (відео)

Про це заявив керівник Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), генерал-майор Андрій Таран, передають "Новости Донбасса".

"Ми будемо змушені повернути відведену техніку та застосувати для того, щоб вогнем придушити спроби знищити як мирних жителів, так і ЗСУ", - сказав він.

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Також керівник СЦКК повідомив, що бойовики окремих районів Донецької області ведуть обстріл як Донецька, так і звільнених міст.