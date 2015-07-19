Мобільні групи у зоні АТО за дві доби затримали десятки автомобілів з контрабандою – СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мобільні групи у складі співробітників СБУ, міліції, митників та прикордонників жорстко контролюють переміщення транспортних засобів і вантажів через лінію зіткнення у Донецькій і Луганській областях.

Протягом двох діб правоохоронці зупинили кілька десятків автівок, які прямували на контрольовану терористами територію поза КПВВ. Вилучені алкогольні вироби, контрафактні цигарки, продукти харчування призначалися для забезпечення збройних формувань терористів та незаконної реалізації місцевим жителям за завищеними цінами. Торговельні заклади окупованих районів сплачують «податки» бойовикам.

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Правоохоронці затримали поза встановленими пунктами пропуску в районі Щастя на Луганщині 8 автомобілів із м’ясопродуктами, у районі Трьохізбенки Донецької області - вантажівку з 2 тоннами овочів, поблизу селища Неліпівка на Донеччині - вантажівку із 5 тоннами м’яса для бойовиків, поблизу КПВВ «Георгіївка» - великий вантаж курятини та спецій. Авто без документів прямували у бік окупованої терористами території.

Поблизу КПВВ «Зайцеве» водій намагався нелегально переправити бойовикам партію пива на суму понад 30 тис. грн.

Під час огляду автівки на КПВВ «Георгіївка» у бік м. Мар’їнка правоохоронці виявили приховану від контролю велику партію акумуляторів, sim-карт і карток пам’яті до мобільних телефонів. Відомо, що запасними sim-картами бойовики забезпечують своїх спільників-інформаторів для передачі повідомлень про пересування сил антитерористичної операції.

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У районі Курахового водій намагався незаконно переправити через поля до тимчасово окупованої території 10 тонн металобрухту без документів.

Незаконні вантажі вилучено.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО почали патрулювання 7 зведених мобільних груп по боротьбі з контрабандою.