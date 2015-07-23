В зоні АТО розвідники бойовиків діють під прикриттям іноземних журналістів - штаб
В зоні АТО активізувалися розвідники "ЛНР" і "ДНР", які діють під прикриттям журналістів іноземних ЗМІ.
Про це в ході брифінгу заявив заступник керівника штабу АТО Сергій Галушко, повідомляє 112.ua.
"Під прикриттям ЗМІ активізувалася діяльність розвідників, або людей, які працюють на розвідку, так званих "ЛНР" і "ДНР", зокрема останнім часом в зоні проведення АТО нами фіксується присутність іноземних громадян, які нелегально потрапили на територію і підозрюються у причетності до діяльності терористичних угруповань", - сказав він.
Читайте такожЗа добу на Донбасі поранено 7 українських військових
За словами Галушко, так, в результаті оперативно-розшукових заходів "зафіксовано особливу активність громадянина Німеччини 1971 року народження".
"Він нелегально проник на територію нашої держави під псевдонімом Марк Парталмай і протягом декількох місяців незаконно перебуває на тимчасово окупованій території... Його діяльність встановлена", - уточнив Галушко.