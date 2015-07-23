В зоні АТО розвідники бойовиків діють під прикриттям іноземних журналістів - штаб

Про це в ході брифінгу заявив заступник керівника штабу АТО Сергій Галушко, повідомляє 112.ua.

"Під прикриттям ЗМІ активізувалася діяльність розвідників, або людей, які працюють на розвідку, так званих "ЛНР" і "ДНР", зокрема останнім часом в зоні проведення АТО нами фіксується присутність іноземних громадян, які нелегально потрапили на територію і підозрюються у причетності до діяльності терористичних угруповань", - сказав він.

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За словами Галушко, так, в результаті оперативно-розшукових заходів "зафіксовано особливу активність громадянина Німеччини 1971 року народження".

"Він нелегально проник на територію нашої держави під псевдонімом Марк Парталмай і протягом декількох місяців незаконно перебуває на тимчасово окупованій території... Його діяльність встановлена", - уточнив Галушко.