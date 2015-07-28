Геращенко вважає, що обмін полонених спецназівців РФ можливий тільки після вироку суду

Таку думку висловив сьогодні депутат Антон Геращенко в Facebook.

"Суд над російськими ГРУшниками має бути проведений якомога швидше з залученням міжнародних ЗМІ з прямою трансляцією у YouTube англійською, французькою та німецькою мовами, так щоб він був однією з топових подій у світових новинах", - написав він.

Геращенко наголосив, що суд над ГРУшниками не повинен стати розправою і шоу на зразок процесів над українцями в Росії.

Читайте такожСБУ: полонені російські спецпризначенці перебувають у Києві"Навпаки, це буде прообраз малого Нюрнберзького трибуналу на якому військовослужбовці збройних сил РФ, яка без оголошення війни напала на Україну, будуть викриті разом зі своїми начальниками у розв'язанні агресивної війни проти нашої країни.

Після вироку суду, широко висвітленого у ЗМІ, вони можуть бути обміняні на Надію Савченко, Олега Сенцова і інших наших хлопців, які мучаться в ув'язненні", - написав Геращенко.

Раніше, в ніч на 28 липня, російська Газета.ру повідомила, що нібито відбувся обмін ГРУшників на полонених українців.