Генштаб ЗСУ спростував заяву свого генерала про можливість спільного з бойовиками патрулювання Широкиного

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генштабу, ця інформація є недостовірною.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяву заступника начальника Головного командного центру Генштабу генерал-майора Олександра Розмазніна про можливість спільного патрулювання території села Широкине (Донецька область) підрозділами української міліції та збройних формувань окремих районів Донецької області.

"Офіційно заявляємо, що інтерпретація цього повідомлення з боку деяких вітчизняних та іноземних ЗМІ, є недостовірною та такою, що вводить в оману суспільство. В ході виступу в телепрограмі генерал-майор Розмазнин мав на увазі тільки одну з пропозицій, яку озвучили інші учасники переговорного процесу в рамках Тристоронньої контактної групи. Українська сторона не погодилася на цю пропозицію", - відзначили в прес-службі.

У Генштабі також зазначили, що Україна підтримує ініціативу облаштування постійно діючого спостережного пункту моніторингової місії ОБСЄ в селі Широкіно.

У відповідності до мирних ініціатив президента України, створення 30-кілометрової демілітаризованої зони на схід від Маріуполя та підписання необхідних документів має бути завершено до 3 серпня 2015 року.

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У прес-службі також зазначили, що ВСУ утримують оборонні рубежі Маріуполя і не допустять жодної спроби зриву режиму тиші або нової агресії з боку незаконних збройних формувань.