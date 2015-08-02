Бойовики зосередили вогонь поблизу Донецька та у передмістях Горлівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що в той же час «інтенсивність ворожих обстрілів українських позицій протягом минулої доби дещо зменшилась порівняно з попередніми днями». За його словами, кількість збройних провокацій з боку противника на Луганському напрямку знизилась. Проте важкою залишається ситуація поблизу Донецька та у західних і північних передмістях Горлівки.

Мотузяник повідомив, що на Луганському напрямку, як і раніше, ворог зосередив вогонь по позиціях українських військових у районі Станиці Луганської, обстрілявши їх з мінометів та протитанкових гранатометів у темну пору доби. Також удень російські найманці обстріляли з мінометів позиції сил АТО поблизу сіл Оріхове та Золоте Попаснянського району, а поблизу села Кримське Новоайдарського району застосували стрілецьку зброю.

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Мотузяник зазначив, що на Донецькому напрямку «ворожий вогонь не вщухав протягом усієї доби». «На початку доби бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 мм українські позиції поблизу селища Курдюмівка на березі каналу Сіверський Донець - Донбас. Також важку заборонену Мінськими домовленостями артилерію застосував противник проти українських військових, які займають оборону поблизу села Семигір`я Артемівського району», - додав він. Протягом цілої доби члени незаконних збройних формувань вели обстріл позицій сил АТО у західних передмістях Горлівки з мінометів, станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Мотузяник сказав, що в районі Донецького аеропорту бойовики розпочали добу, обстрілюючи протягом години українські позиції у районі Опитного з крупнокаліберних кулеметів та танків. Пізніше противник неодноразово відкривав по українських військових поблизу Опитного із 82 та 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також під мінометним вогнем опинились позиції наших військових у районі Авдіївки та Пісок.

За його словами, неспокійно було минулого дня і на захід від Донецька. Вночі бойовики провели низку збройних провокацій зі стрілецької зброї у районі Красногорівки Мар’їнського району, а згодом, ввечері обстріляли українських військових з танків, гранатометів та мінометів калібру 120 мм. Не припинявся обстріл і самої Мар`їнки, де проти позицій сил АТО бойовики використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.