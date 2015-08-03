"Чорний тюльпан": як шукають загиблих на Донбасі військових - BBC (відео)

Волонтерська організація "Чорний тюльпан", яка шукає та ідентифікує загиблих солдатів Першої і Другої світових воєн, зараз зосередилась на зниклих безвісти у зоні конфлікту на Донбасі, йдеться у сюжеті BBC.

Волонтери з дозволу представників самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" перетинають лінію розмежування і ведуть пошуки в районах, де можуть бути останки солдатів.

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"Чорний тюльпан" виявив і розпізнав останки 613 військових. Ще від 300 до 1500 солдатів вважаються зниклими безвісти.

Над цим репортажем працювала знімальна група у складі кореспондента ВВС Тома Барріджа, продюсера Вілла Вернона і оператора Стюарта Антробуса.