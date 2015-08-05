В Луганській області внаслідок обстрілу поранено бійця ЗСУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в більшості населених пунктів на контрольованій Україною території регіону за останню добу було тихо. Обстрілу було піддано села Кримське і Троїцьке. Близько 1.00 бойовики з мінометів обстріляли околиці села Троїцьке Попаснянського району. Одного бійця ЗСУ було поранено.

У Кримському Новойдарського району в результаті обстрілу постраждали 7 корів. Стадо посікло осколками, а після вибухів почалася пожежа, яку вдалося погасити лише пізно вночі.

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«Ніч у Станиці Луганській пройшла без обстрілу. Затишшя використовується максимально для відновлення інфраструктури та комунікацій населеного пункту», - зазначив керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука.