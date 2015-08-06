Стрєлков обладнав перевалочний реабілітаційний центр бойовиків на кордоні з Україною (фото)

Про це йдеться в репортажі "Дождя", журналістів якого пустили в сам центр, пише Українська правда.

Реабілітаційний центр розташований в непримітному будинку на околиці Ростова. Майже всі, хто там перебувають, втратили на Донбасі кінцівки.

Координатором центру є такий собі Ігор, який сам переїхав з Донбасу. Знімати своє обличчя чи обличчя тих, хто перебуває на реабілітації, він забороняє, оскільки "вони бояться за безпеку своїх родин".

"Жінок тут майже немає. Рідко приїжджають дружини, матері і сестри. Вони перуть, прибирають і готують їжу. Без жінок чоловіки все роблять самі. Невміло облаштовують побут і готують", - розповів Ігор.

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Покалічені бойовики навіть навчилися пекти хліб, який збиралися назвати "ополченець".

Як з'ясували журналісти, це не реабілітаційний центр у звичному розумінні. Там немає лікарів і медперсоналу, а бойовики живуть у центрі в очікуванні лікування в російських клініках і санаторіях.

Зараз у будинку знаходиться 7 осіб. Місяць тому 11 поранених вже отримали протези і знову вирушили на війну.

Майже кожен день Ігор їздить на кордон забирати підлікованих бойовиків з Донбасу, які все одно потребують реабілітації.

"Часто приходять заявки на надання допомоги саме для реабілітації у містах: Москві, Петербурзі. Бо військові госпіталі в "Новоросії" не мають на даний час можливості надавати серйозну медичну допомогу", - розповів він.

Ігор їздить на кордон на сірому УАЗ-452, де біля села Успенка поблизу кордону з Україною забирає поранених. Проблем з перетином кордону ні в кого немає.

Разом з журналістами Ігор забирає біля кордону бойовика, якого поранили ще в боях за Донецький аеропорт.

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Тепер його привезли в Ростовський військовий госпіталь, звідки переправлять до Москви для подальшого лікування.

"На цьому місія Ігоря виконана. Далі бійця зустрінуть інші представники громадського руху "Новоросія", який належить Ігорю Стрєлкову", - розповідає кореспондент.

Ігор розповідає, що весь центр утримується організацією Стрєлкова.

"Все, що ми їмо, все, що у нас є – це все завдяки допомозі. Безпосередньо фінансування йде від Ігоря Івановича (Стрєлкова), від громадського руху "Новоросія". Вся допомога йде тільки звідти, фінансова частина", - розповідає Ігор.

Центр періодично змінює адреси, але щоб не привертати увагу за периметр виходити без особливої потреби заборонено.

Час в центрі проводять, хто як може, але у всіх є загальне правило: постійно дивитися новини, хоча про Донбасі на російських канал говорять все менше.