Вперше за півмісяця бойовики застосували реактивну артилерію

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Обстановка на території проведення АТО знову загострилася. Значно зросла кількість обстрілів на Донецькому та Луганському напрямках. Вперше за два тижні противник застосував реактивну артилерію", - зазначив Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, семеро поранені

Також він розповів, що на луганському напрямку противник продовжує збройні провокації проти українських військових, що тримають оборону у Станиці Луганській. Бойовики відкрили вогонь ввечері, застосувавши гранатомети та міномети. Значно посилилися ворожі обстріли по Щастю: противник обладнав дві основні вогневі позиції на протилежному березі Сіверського Донця. Зокрема, вчора, після довгої перерви, ворог відкрив по наших позиціях вогонь з танків. Також під Щастям активно працюють ворожі снайпери.

На українських рубежах оборони біля Світлодарська обстановка дещо заспокоїлася: танки і ствольна артилерія НЗФ вчора не застосовувалися. Проте провокації ворога тривають, зокрема в прифронтовій смузі активно працюють снайпери бойовиків.

На західних околицях Донецька ситуація незмінна. Активні бойові дії тривають по всій лінії зіткнення від Авдіївки до Мар’їнки. Противник зосередив на передовій значні сили, а також танки, міномети і артилерію, і активно їх застосовує, незважаючи на Мінські домовленості.

Ввечері у Красногорівці сили АТО відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Бій тривав близько двох годин.

Противник дещо активізувався і на Маріупольському напрямку. Зокрема, вчора на світанку противник обстріляв з артилерії наші позиції біля Новогригорівки - між Тельмановим та Волновахою. Також протягом дня зафіксовані три збройні провокації бойовиків в Чермалику. Вогонь вівся з протилежного боку Павлопільського водосховища.