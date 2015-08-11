Україна попередила СММ ОБСЄ про можливість використання артилерії у відповідь на масовані обстріли
Бойовики з 20-ої години вечора проводять масовані обстріли по пунктах Чермалик та Старогнатівка, Україна попередила СММ ОБСЄ про можливість використання артилерії у відповідь.
Про це Українській правді повідомив керівник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов.
"Ввечері, починаючи з 20 години бойовики ведуть вогонь на півдні зони АТО в районі Старогнатівки і Чермалика. Бойовики ведуть вогонь з 120-мм мінометів та 152 мм самоходних артилерійських установок", - повідомив він.
"Станом на 23:46 в тій зоні спостерігається затишшя, однак ситуація залишається напруженою", - додав він.
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"Ми у встановленому порядку проінформували СММ ОБСЄ, київський офіс ОБСЄ, через МЗС поінформували західних партнерів, що бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості, тому ми залишаємо за собою право використовувати артилерію у випадку атак на наші позиції", - повідомив Селезньов.
Він додав, що ситуація залишається під контролем штабу АТО і штабу сектора.
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Селезньов нагадав, що вдень бойовики обстрілювали південну частину Донецької області – Миколаївку, Старогнатівку, Богданівку, Новотроїцьке, Новогригорівку, Гранітне, Чермалик. Район Широкиного обстрілювався зі стрілецької зброї.
Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері 10 серпня о 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл позицій 72-ї бригади ЗСУ із 152-міліметрових гармат.