Україна попередила СММ ОБСЄ про можливість використання артилерії у відповідь на масовані обстріли

Про це Українській правді повідомив керівник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов.

"Ввечері, починаючи з 20 години бойовики ведуть вогонь на півдні зони АТО в районі Старогнатівки і Чермалика. Бойовики ведуть вогонь з 120-мм мінометів та 152 мм самоходних артилерійських установок", - повідомив він.

"Станом на 23:46 в тій зоні спостерігається затишшя, однак ситуація залишається напруженою", - додав він.

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"Ми у встановленому порядку проінформували СММ ОБСЄ, київський офіс ОБСЄ, через МЗС поінформували західних партнерів, що бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості, тому ми залишаємо за собою право використовувати артилерію у випадку атак на наші позиції", - повідомив Селезньов.

Він додав, що ситуація залишається під контролем штабу АТО і штабу сектора.

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Селезньов нагадав, що вдень бойовики обстрілювали південну частину Донецької області – Миколаївку, Старогнатівку, Богданівку, Новотроїцьке, Новогригорівку, Гранітне, Чермалик. Район Широкиного обстрілювався зі стрілецької зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері 10 серпня о 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл позицій 72-ї бригади ЗСУ із 152-міліметрових гармат.