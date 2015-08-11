На Донбасі загалом перебуває 42-43 тисячі бойовиків та солдатів РФ - Міноборони

Про це заявив директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони Валентин Федичев в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Українська правда.

За його словами, кількість збройних формувань РФ на Донбасі коливається від 8 до 13 тисяч, а бойовиків "ДНР" і "ЛНР" - від 32 до 34 тисяч.

"Загальна кількість - це приблизно 42-43 тисячі російсько-сепаратистських військ", - сказав Федичев.

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня президент Петро Порошенко заявив, що кількість сил противника на Донбасі становить 40 тис. осіб та ще 50 тис. зосереджено вздовж українсько-російського кордону.