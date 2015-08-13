У Луганській області на міні підірвався боєць батальйону "Київ-2"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 13 серпня, в Луганській області бойовики обстріляли село Болотенне Станично-Луганського району з 122-мм артилерії.

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Дані про потерпілих і руйнування уточнюються. У самій Станиці зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї, на околиці було перебито газопровід, але до ранку його вдалося відремонтувати.

«Бойовики з ранку знову задіяли заборонену Мінськими домовленостями зброю. Нехтуючи міжнародним правом і звичайною людяністю, вони просто б'ють по мирному населенню», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

В інших традиційно «гарячих точках»: Щастя, Троїцькому, Попасній, Новотошківському, не рахуючи локальних перестрілок, ніч пройшла тихо.