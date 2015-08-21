Вантажівки 36 путінського "гумковою" були напівпорожні - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За його словами, в період часу з 6.35 до 7.45 з російських населених пунктів “Донецьк” та “Матвіїв-курган” на в'їзд в Україну прослідувало дві колони у складі 105 вантажних автомобілів.

Як зазначив Слободян, оскільки переміщення цих транспортних засобів вчергове проводилось з грубим порушенням російською стороною українського і міжнародного законодавства, представники Міжнародного Червоного Хреста, а також представники української міжвідомчої комісії оформлення вантажів не змогли здійснити, а здійснили лише візуальний огляд колони.

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“Особливістю цього вантажу є те, що більшість вантажівок були завантажені лише наполовину, що говорить про популізм цієї гуманітарної акції”, - сказав Слободян.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі колони вантажівок, вміст яких не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» спрямовані лише на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За інформацією експертів, так звані російські “гуманітарні конвої” не є насправді гуманітарними - вони вивозять з окупованих територій обладнання українських підприємств і постачають харчі бойовикам.