З Росії на Донбас вирушив 36-й путінський "гумконвой"

Як стверджують у прес-службі російського відомства, «у складі колони більш як 100 автомобілів, які везуть понад 1000 тонн гуманітарних вантажів, які складаються з найбільш необхідного набору продуктів для життєзабезпечення населення Донецької та Луганської областей, таких як макаронні вироби, борошно, цукор і консерви».

Також у МНС РФ стверджують, що до складу колони входять медики і технічний персонал для надання своєчасної допомоги у дорозі водіям і співробітникам, які супроводжують вантаж.

Раніше у МНС РФ заявляли, що мають намір доставити на окуповані території підручники. Дана колона стала 36-ю за рахунком.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 35-й так званий «гуманітарний конвой» перетнув неконтрольовану Україною ділянку державного кордону.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські «гумконвої» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».