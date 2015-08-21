У штабі констатують загострення ситуації на Донбасі, військові відбили атаку на Артемівському напрямку

У штабі Антитерористичної операції констатують загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Сьогодні, з опівночі і до 18 години, ситуація у зоні АТО дещо загострилася», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що «противник декілька разів, упродовж всього дня, зі стрілецької зброї, мінометів і гранатометів обстрілював Опитне, Мар’їнку, Авдіївку, Красногорівку, Піски, що поблизу Донецька». Так по одному з опорних пунктів сил АТО в Мар’їнці бойовики, з 5.20 і до 8 ранку вели вогонь з танка, мінометів, гранатомету і стрілецького озброєння.

Активізація незаконних збройних формувань фіксувалася і поблизу Маріуполя. Близько опівночі окупанти двічі зі 152-міліметрової артилерії били по Прохорівці. «А майже о 4 годині, ворожа артилерія працювала по наших позиціях у Старогнатівці, Лебединському та Богданівці. Також, ранком, під вогнем 122-міліметрової артилерії опинилося селище Виноградне. Знову ж таки по наших підрозділах у Старогнатівці, злочинці били близько 8 години з артилерії калібру 152 міліметри, а майже о 9 і 10 дня з 122-міліметрової артилерії», - повідомляє прес-центр.

Загалом, з опівночі і до 18 години незаконні збройні формування 58 разів порушили режим припинення вогню.

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Також сили АТО відбили напад бойовиків на Артемівському напрямку.

Зазначається, що на Артемівському напрямку о 11.35 диверсійно-розвідувальна група противника намагалася обійти наш опорний пункт. «У результаті бойового зіткнення ворог відступив», - наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, з опівночі і до 18 години незаконні збройні формування 58 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.