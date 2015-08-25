Турчинов: Військові РФ формують інфраструктуру для перекидання додаткових сил на Донбас

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов повідомив, що на сході України відбувається активізація діяльності російської армії.

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За його словами, інженерні підрозділи збройних сил РФ навели 5 понтонних переправ через річку Сіверський Донець на ділянці, де по її фарватеру проходить державний кордон України з Росією, «а також обладнали під'їзні шляхи до цих переправ».

«Таким чином формується військова інфраструктура для забезпечення перекидання додаткових підрозділів російських військ на окуповану територію України для їх бойового застосування», - сказав секретар РНБО, наголосивши, що це є черговим свідченням прямої і безпосередньої участі російської армії у розв'язаній Кремлем війні на сході України.