Бойовики продовжують обстрілювати Луганську область із важкої артилерії, поранено військового і мирного жителя

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у Станиці Луганській обстріл почався о 20:30 і тривав до 2:00. Терористи використовували міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Під обстріл потрапив в основному центр Станиці. На вул. Лермонтова в результаті прямого попадання згорів другий поверх двоповерхового котеджу, на вул. 4-лінія згоріла літня кухня. Був перебитий газопровід низького тиску, на даний момент газопостачання відновлено. У багатьох місцях перебиті лінії електропередачі - центр Станиці Луганської зараз без електрики. Ведуться відновлювальні роботи.

Близько 15:30 терористи артилерійським вогнем накрили с. Оріхове Попаснянського району, в результаті чого на вул. Центральній виникла пожежа у літній кухні. У кількох будинках були розбиті шибки. Уламками скла травмовано пенсіонера, якого доправили до лікарні.

У селі Троїцькому близько 17:00 зафіксовано попадання з САУ у вже розбитий попереднім обстрілом будинок.

Під час мінометного обстрілу опорного пункту в м. Щастя був поранений командир мінометного розрахунку мінометної батареї 92-ї окремої механізованої бригади. Постраждалого доставили до місцевої лікарні.

Читайте такожЧисельність російських бойовиків, які воювали на Донбасі, становить від 30 до 50 тисяч - колишній ватажок "ДНР"

«Терористи продовжують бити по Луганщині з важкої артилерії. Цього разу обстріляли село Оріхове, яке вже давно не обстрілювали. Нові домовленості про припинення обстрілів до початку навчального року виглядають просто смішними, оскільки в селі розташована школа, і до неї ходять чимало дітей», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добубойовики понад 100 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.