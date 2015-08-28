За ніч бойовики понад 100 разів відкривали вогонь із "Градів" та мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Найбільш напружена обстановка ввечері і надалі зберігалася в районі Маріуполя. Близько 21 години 122-міліметрова артилерія окупантів обстрілювала наші позиції в Новогригорівці та двічі у Старогнатівці. Крім того по українському опорному пункту в Старогнатівці працювали ворожі міномети 120-калібру», - повідомляє прес-центр.

Неподалік Донецька, майже з 22 години і до опівночі бойовики з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, стрілецької зброї били по Опитному. А о 22.40 по підрозділах АТО у цьому ж населеному пункті окупанти вели вогонь з «Градів». Також, близько о пів на десяту вечора і майже опівночі, зі сторони Донецького аеропорту, 122-міліметрова артилерія бойовиків била по житлових кварталах Авдіївки, де немає сил АТО.

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«На Луганщині, наприкінці доби, під мінометним вогнем злочинців опинялися українські підрозділи в районах населених пунктів Старий Айдар, Трьохізбенка, Станиця Луганська». – йдеться у повідомленні.

Загалом, упродовж минулої доби – 27 серпня, бойовики 109 разів порушили режим припинення вогню. 15 разів вони застосовували артилерію, 34 – міномети, 1 – реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».