Протягом серпня з окупованих територій Донбасу вивезли понад 17 тисяч осіб

Серед них 2 тис. 581 дитина і 10 тис. 730 інвалідів та осіб похилого віку, повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зараз найбільшу кількість людей можуть розмістити такі області: Дніпропетровська - 3 169 осіб, Львівська - 1 115 осіб, Хмельницька - 873 особи.

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Загалом, як зазначили в ДСНС, з початку проведення на сході України антитерористичної операції, з Луганської і Донецької областей в інші регіони було переселено 933 тис. 875 осіб, серед яких 158 тис. 797 дітей і 457 тис. 674 інваліди та осіб похилого віку.