Прес-центр АТО: протягом доби бойовики дотримувалися режиму тиші

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. В повідомленні зазначається, що "поодинокі випадки застосування ворогом зброї були хаотичними і провокативними".

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"Так близько 20 і 22 години, бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали наш опорний пункт на південь від Авдіївки. А о пів на 9 вечора, зі сторони Спартака, по українських позиціях в Опитному бив 82-міліметровий міномет найманців", - йдеться в повідомленні.

Загалом, упродовж 3 вересня, бандформування 5 разів порушували перемир’я.

"Вже сьогодні, 4 вересня, після опівночі бойовики двічі зі стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО в Опитному", - підсумували в прес-центрі.