Під Волновахою боєць АТО застрелив двох товаришів зі служби та втік зі зброєю - журналіст
У неділю, 6 вересня, під Волновахою Донецької області в зоні проведення АТО український військовослужбовець застрелив двох інших бійців і зник.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.
"Вчора під Волновахою внаслідок особистого конфлікту мобілізований 72-ї бригади застрелив двох інших військовослужбовців 72-ї бригади і зник зі зброєю", - йдеться у повідомленні.
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Журналіст зазначив, що зараз ведуться пошуки цього військовослужбовця.
Вчора, під Волновахою, внаслідок особистого конфлікту мобілізований 72 бригади застрелив двох інших військослужбовців 72 бригади та втік зі зброєю.Ведуться пошуки даного військослужбовця.Posted by Олександр Рудоманов on 6 сентября 2015 г.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Луганській області через необережне поводження зі зброєю боєць Національної гвардії України застрелив свого колегу.