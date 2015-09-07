Під Волновахою боєць АТО застрелив двох товаришів зі служби та втік зі зброєю - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.

"Вчора під Волновахою внаслідок особистого конфлікту мобілізований 72-ї бригади застрелив двох інших військовослужбовців 72-ї бригади і зник зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

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Журналіст зазначив, що зараз ведуться пошуки цього військовослужбовця.