На Луганщині під час бойового зіткнення з терористами загинули двоє українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, пораненим надається вся необхідна допомога.

«Напевно, терористична ДРГ проникла на територію Станично-Луганського району за своїми загиблими бійцями, інформація про яких учора отримала резонанс в українських ЗМІ. Але терористи не знали, що «підопічних» покійного «Бетмена» вже забрали. Зараз правоохоронці встановлюють особи загиблих диверсантів», – зазначив керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.

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Крім того, сьогодні вранці до Станично-Луганської лікарні було доставлено вбитого військового, обставини загибелі якого з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня у Станиці Луганській неподалік від річки Сіверський Донець знайшли тіла п’яти диверсантів.

За інформацією прес-служби ВЦА, між с. Болотеним та с. Миколаївкою (підконтрольне угрупованню «ЛНР») Станично-Луганського району з мінно-вибуховими травмами було виявлено п’ять трупів чоловічої статі. Судячи зі стану тіл, вони загинули десь два тижні тому під час невдалої спроби прорватися. Загиблі були одягнені у камуфльовану форму, з автоматичною зброєю, боєприпасами, без особистих документів.