У Станиці Луганській знайшли тіла п'яти диверсантів

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За інформацією прес-служби, учора 6 вересня близько 16:00 військовими 128-ї бригади ЗСУ недалеко від річки Сіверський Донець, між с. Болотеним та с. Миколаївкою (підконтрольне угрупованню «ЛНР») Станично-Луганського району, з мінно-вибуховими травмами було виявлено п’ять трупів чоловічої статі. Судячи зі стану тіл, вони загинули десь два тижні тому під час невдалої спроби прорватися. Загиблі були одягнені у камуфльовану форму, з автоматичною зброєю, боєприпасами, без особистих документів.

Читайте такожУкраїна заблокувала майже 2 мільйони гривень на рахунках ватажка терористичного "Оплоту"

«На одязі одного з них був присутній шеврон з триколором РФ та шеврон ГБР «Летюча миша», на одному автоматі – триколор «ЛНР» та силует ГБР «Летюча миша». Ці шеврони використовує терористичне угруповання, ватажка якого на прізвисько «Бетмен» було вбито через перерозподіл влади у «ЛНР» ще на початку року», - йдеться у повідомленні.

«На жаль, у результаті огляду місця загибелі ДРГ був поранений на «розтяжці» один з бійців 128-ї бригади. Постраждалого доставлено до лікарні і йому надається вся необхідна допомога», – зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Він повідомив, що у зв’язку із зменшенням обстрілів залишається високою небезпека від дій подібних диверсійних груп.

«Терористи використовують своїх побратимів просто як гарматне м’ясо, кидаючи ДРГ на заміновані місця, щоб перевірити можливість проходу нових диверсійних груп», - додав Тука.