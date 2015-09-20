В ОБСЄ заявили про вибухи в районі донецького аеропорту

В районі аеропорту Донецька спостерігачі ОБСЄ зафіксували 28 вибухів, повідомляє ТСН.ua.

Спостерігачі зазначили, що більшість вибухів була спричинена вогнем міномету калібром 82 мм. Крім того, вони чули кілька черг з легкої стрілецької зброї.

У спеціальній моніторинговій місії констатують, що порівняно з попереднім днем, кількість порушень режиму припинення вогню в районі аеропорту збільшилася.

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Як повідомляв УНІАН, попередній день у зоні АТО минув без жодного пострілу.