В ОБСЄ заявили про вибухи в районі донецького аеропорту
03:03, 20 вересня 2015Війна
391 0
Порівняно з попереднім днем, кількість порушень режиму припинення вогню в районі аеропорту збільшилася.
REUTERS
В районі аеропорту Донецька спостерігачі ОБСЄ зафіксували 28 вибухів, повідомляє ТСН.ua.
Спостерігачі зазначили, що більшість вибухів була спричинена вогнем міномету калібром 82 мм. Крім того, вони чули кілька черг з легкої стрілецької зброї.
У спеціальній моніторинговій місії констатують, що порівняно з попереднім днем, кількість порушень режиму припинення вогню в районі аеропорту збільшилася.
Читайте такожВ АП запевнили, що режим припинення вогню діє на всіх напрямках
Як повідомляв УНІАН, попередній день у зоні АТО минув без жодного пострілу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter