Бойовики сьогодні двічі обстріляли позиції сил АТО – прес-центр

Сьогоднішній день минув відносно спокійно в зоні АТО. З півночі і до 18 годин незаконні збройні формування двічі невдало провокували українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Так, в 11:30 на Артемівському напрямку наш опорний пункт в Луганському, злочинці обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів. А близько 14 години, бойовики на підконтрольній їм території відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку лінії розмежування в районі Майорська", - наголошується в повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що за оперативними даними останнім часом в середовищі бойовиків відзначається серйозне невдоволення діями ватажків, які цинічно наживаються на війні. За неофіційним розпорядженням керівництва незаконних збройних формувань весь особовий склад бандформувань повинен здавати частину своєї заробітної плати на потреби підрозділів. Бандити не бажають здавати гроші, які нібито перераховуються до Російську Федерацію, а частково привласнюються місцевими псевдо авторитетами.

"Наприклад, рядові найманці 12-го батальйону територіальної оборони армійського корпусу так званої "ЛНВ" щомісяця здають близько 100 доларів США і ця сума постійно збільшується. Розуміючи, що одним війна приносить смерть, а іншим - прибуток, бойовики відмовляються воювати",- говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення АТО на сході України загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.