Росія може відновити серйозні обстріли на Донбасі після Генасамблеї ООН – Жебрівський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський сьогодні під час брифінгу.

"Я боюся, що буде загострення після Генасамблеї", - сказав він.

За його словами, "є ймовірність, є загроза того, що Путін почне, в тому числі, відновлення досить серйозних обстрілів".

Жебрівський зазначив, що це залежить від підсумків Генасамблеї ООН.

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"Я думаю, що він (Путін у Нью-Йорку) хотів би почути, що все-таки Україна залишається у сфері його впливу, що європейська, світова спільнота не дасть Україні надій на вступ до НАТО і що, в принципі, питання щодо асоціації... буде враховувати так звані інтереси Росії. Тобто сьогодні Путін вважає Україну сферою своїх інтересів і не має наміру відпускати, і якщо сьогодні залишать фактично під його протекторатом Україну, тоді він готовий на примирення. Але я думаю, що він цього не почує, тому є небезпека відновлення обстрілу", - пояснив Жебрівський.

Як повідомлялося, 15 вересня в Нью-Йорку відкрилася 70-я сесія Генеральної асамблеї ООН.

Виступ президента РФ Володимира Путіна на Генасамблеї ООН заплановано на 28 вересня. У своєму виступі він торкнеться України, санкцій і Сирії.