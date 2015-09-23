За добу в зоні АТО не зафіксували жодного факту порушення перемир'я

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, сьогодні, з опівночі і до 18 години, у зоні АТО зберігався режим тиші.

"Жодного випадку застосування зброї не було і в районах поблизу лінії розмежування. Денне перемир’я дозволило продовжувати роботи у соціальних і гуманітарних сферах на територіях звільнених від бойовиків", - зазначили у штабі.

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Зокрема, групи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України спільно з фахівцями галузі відновили мобільний та Інтернет зв'язок у селищі Кам’янка, що неподалік Авдіївки. А 22 вересня, завдяки офіцерам цивільно-військового співробітництва, завершенні ремонтні роботи та відкрито рух через міст між Красногорівкою і селищем Желанне. Цей міст підірвали бойовики ще минулого року, тому місцевим жителям доводилося декілька кілометрів об’їжджати польовими дорогами аби потрапити у Красногорівку.

Триває допомога і найбільш постраждалим мешканцям Донбасу. Зокрема, нещодавно до Мар’їнки та Красногорівки українські військові доставили майже 600 продуктових наборів та три вантажівки засобів гігієни.