За добу в зоні АТО не зафіксували жодного факту порушення перемир'я

19:54, 23 вересня 2015
Війна
0 0

Групи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України спільно з фахівцями галузі відновили мобільний та Інтернет зв'язок у селищі Кам’янка, що неподалік Авдіївки.

REUTERS

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, сьогодні, з опівночі і до 18 години, у зоні АТО зберігався режим тиші.

"Жодного випадку застосування зброї не було і в районах поблизу лінії розмежування. Денне перемир’я дозволило продовжувати роботи у соціальних і гуманітарних сферах на територіях звільнених від бойовиків", - зазначили у штабі.

Читайте такожБойовики погрожували застрелити спостерігачів ОБСЄ на блокпосту та "провели" їх пострілами у повітря

Зокрема, групи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України спільно з фахівцями галузі відновили мобільний та Інтернет зв'язок у селищі Кам’янка, що неподалік Авдіївки. А 22 вересня, завдяки офіцерам цивільно-військового співробітництва, завершенні ремонтні роботи та відкрито рух через міст між Красногорівкою і селищем Желанне. Цей міст підірвали бойовики ще минулого року, тому місцевим жителям доводилося декілька кілометрів об’їжджати польовими дорогами аби потрапити у Красногорівку.

Триває допомога і найбільш постраждалим мешканцям Донбасу. Зокрема, нещодавно до Мар’їнки та Красногорівки українські військові доставили майже 600 продуктових наборів та три вантажівки засобів гігієни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter