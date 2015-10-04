На території військової частини біля Дніпропетровська вибухнув танк (відео)

На території військової частини у селищі Черкаське Дніпропетровської області вибухнув танк. Машина належить 54-й бригаді, яку передислокували сюди з Костянтинівського району Донецької області 1 жовтня, повідомляє Hromadske.TV.

"За словами свідків, танк загорівся близько 17-ї години. За попередніми даними, постраждали четверо військовослужбовців, загиблих немає. Після того, як вибухнули всі 24 снаряди в танку, зайнявся боєкомплект, що був поруч із ним", - говориться в повідомленні.

Як розповів військовослужбовець 54-ї бригади, вчасно загасити танк не вдалося, тому почав вибухати боєкмоплект.

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"Десь о п’ятій — на початку шостої години загорівся танк. Його вчасно не змогли загасити, почали відтягувати техніку,що стояла поряд — такі ж танки, бо в них були боєкомплекти. Пізніше почав вибухати боєкомплект танку. Люди розбіглися по всьому полігону,тому що осколки летіли в радіусі близько двохсот-трьохсот метрів. Внаслідок цього постраждали кілька хлопців: обгоріли й отримали контузію, коли намагалися загасити танк. Коли перший снаряд вибухнув, їх відкинуло вибуховою хвилею від танку", - зазначив він.