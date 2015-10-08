У Луганській області 10 жовтня відкриють перший пішохідний пункт пропуску на лінії розмежування

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

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"Ми плануємо відкрити пішохідний пункт пропуску 10 жовтня. Для цього ми проводимо комплекс заходів. На відміну від сусідньої Донецької області, на території Луганської області немає жодного такого пункту для переміщення, тому ми практично повністю заблоковані від контактів з нашими земляками на окупованій території. Тому для нас це дуже знакова подія", - сказав він.

Клименко повідомив, що міст вже проінспектували представники Служби автомобільних доріг. "Вони зробили висновок, щоб кількість осіб на мосту одночасно не перевищувала 10 осіб… Люди по ньому будуть переміщатись на територію населеного пункту Станиця Луганська. Пропуск людей буде здійснюватися за електронними перепустками, які передбачені законодавством і які можуть оформити практично всі бажаючі. Процес оформлення недовготривалий, і вся інформація з приводу цього є на сайті СБУ", - сказав він.

За словами Клименка, з понеділка у Станиці Луганській постійно перебувають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які стежать за облаштуванням даного пункту пропуску.

Він також додав, що до кінця поточного року, планується відкрити ще два пропускних пункти.