Наявність російського "БУКа" на місці, з якого збили Boeing рейсу МН17, підтверджують свідки - Геращенко

Про це розповів народний депутат Антон Геращенко в ефірі програми "Шустер Live", передає 112 Україна.

За його словами, в день знищення МН17 двоє мешканців Сніжного, з різних точок міста, зробили фотографії - одне фото самої установки, а друге - інверсійний слід від пуску ракети. "Зробили історичні знімки українські патріоти зараз у безпеці", - запевнив Геращенко.

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Нардеп зазначив, що вони були евакуйовані з міста і надали слідству оригінали знімків і фототехніки. Голландські слідчі в свою чергу підтвердили автентичність знімків.

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Як повідомляв УНІАН раніше, четверо очевидців з контрольованої бойовиками території заявили, що бачили в небі ракету незадовго до падіння літака рейсу MH17 на Донбасі. Це, в свою чергу, свідчить на користь версії, що ракету було запущено з контрольованої сепаратистами території.