Reuters: Очевидці кажуть, що бачили ракету в небі незадовго до падіння Боїнга

Про це повідомляє Reuters.

Свідчення чотирьох селян з Червоного Жовтня, розташованого за 7 кілометрів на південь від Сніжного, важливі тим, що очевидці бачили ракету на ранньому ступені польоту, пише видання. Це, в свою чергу, свідчить на користь версії, що ракету було запущено з контрольованої сепаратистами території.

Так, 45-річна Валентина Коваленко розповіла журналістам, що бачила ракету, коли копала картоплю на городі удень 17 липня 2014 року, однак спершу подумала, що то був дим з розташованої неподалік шахти "Прогрес".

Її слова підтвердила 14-річна донька, яка додала, що бачила і вибух ракети.

Про бачений вибух заявила також 30-річна мешканка села Ольга Красильнікова.

Читайте такожЗахарченко навіть не червоніє: він особисто бачив, як Боїнг збивали вже два українські літаки"Я побачила дим у небі, потім почула сильний вибух і побачила велику блакитну (хмару) диму", - сказала вона.

Також заявив, що бачив ракету 58-річний мешканець села Петро Федотов, який, пише видання, спершу заявив на камеру, що ракету було запущено з контрольованої Україною території, однак потім не на камеру сказав, що це сталося на території, підконтрольній бойовикам, пояснивши суперечність у свідченням страхом перед ними.

Боїнг-777 Малайзійських авіаліній було збито на Донбасі 17 липня 2014 року. Україна та її західні союзники звинувачують у цьому бойовиків і Росію, ті в свою чергу, звинувачують Україну, заявляючи, що не мають зброї, здатної уразити лайнер на висоті понад 10 кілометрів.

При цьому до катастрофи російські ЗМІ неодноразово транслювали заяви бойовиків про наявність у них зенітно-ракетних комплексів "Бук", а одразу після того, як Боїнг було збито, бойовики повідомили, що збили український транспортний літак Ан-26.

У катастрофі загинули 298 осіб.

Приклад сліду, який залишає ракета Бук-М1. Запис 2011 року