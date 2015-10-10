Бойовики влаштували вуличний бій у житловому кварталі Донецька
09:57, 10 жовтня 2015Війна
2515 0
Бойовики влаштували вуличний бій у житловому кварталі Донецька.
Бойовики ДНР ділять сфери впливу / youtube.com
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
Читайте такожУ "ДНР" назвали нову дату псевдовиборів
За оперативною інформацією, на тимчасово окупованій території бойовики ділять сфери впливу. Так, нещодавно в житловому кварталі Донецька найманці влаштували справжній вуличний бій з застосуванням стрілецької зброї. «Злочинці перекрили вулиці. Люди в камуфляжах і масках проводили обшуки мирних громадян без будь-яких пояснень», - підкреслює прес-центр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter