Бойовики влаштували вуличний бій у житловому кварталі Донецька.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

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За оперативною інформацією, на тимчасово окупованій території бойовики ділять сфери впливу. Так, нещодавно в житловому кварталі Донецька найманці влаштували справжній вуличний бій з застосуванням стрілецької зброї. «Злочинці перекрили вулиці. Люди в камуфляжах і масках проводили обшуки мирних громадян без будь-яких пояснень», - підкреслює прес-центр.