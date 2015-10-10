Процес відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів розпочався і триватиме дві доби - Лисенко

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

«Даний етап триватиме дві доби, після чого пройде верифікація відведеної артилерії», - сказав Лисенко.

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Він підкреслив, що відведення озброєння проходить під наглядом спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також Лисенко повідомив, посилаючись на інформацію Генштабу ЗСУ, цю стадію відведення озброєння планується завершити до 18 жовтня.