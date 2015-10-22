Бойовики "ДНР" запевняють, що відвели всі танки від лінії зіткнення

Про це заявив "начальник штабу корпусу Міноборони" "ДНР" Руслан Якубов, повідомляє один із сайтів сепаратистів.

"На сьогоднішній день, вся танкова техніка, наявна на озброєнні "ДНР", відведена", – сказав Якубов.

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За даними сепаратистського видання, сьогодні бойовики відвели 10 танків Т-72 і Т-64 на спеціальний підготовлений майданчику в районі міста Харцизька.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Інформаційного спротиву" бойовики під виглядом "відведення озброєнь" створюють ударну групу на Артемівському напрямку. Частина техніки і озброєнь змінює позиції, залишаючись на передньому краї.