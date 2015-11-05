Місія ОБСЄ зафіксувала зростання активності в районі аеропорту Донецька

Про це сказав заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що ризик ескалації ситуації на Донбасі залишається високим

"З неділі (1 листопада) наша місія побачила збільшення активної діяльності навколо донецького аеропорту, і це не може бути пов’язано з навчаннями або розмінуванням. Тільки в неділю ми зареєстрували 114 вибухів у цій зоні", - сказав Александр Хуг.

Він зазначив, що також були інциденти в інших місцях у зоні АТО. "Райони на північний захід від донецька залишається у фокусі нашої уваги та занепокоєння", - додав Александр Хуг.