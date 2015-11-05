Місія ОБСЄ зафіксувала зростання активності в районі аеропорту Донецька
14:27, 05 листопада 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує зростання активності в районі донецького аеропорту.
REUTERS
Про це сказав заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.
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"З неділі (1 листопада) наша місія побачила збільшення активної діяльності навколо донецького аеропорту, і це не може бути пов’язано з навчаннями або розмінуванням. Тільки в неділю ми зареєстрували 114 вибухів у цій зоні", - сказав Александр Хуг.
Він зазначив, що також були інциденти в інших місцях у зоні АТО. "Райони на північний захід від донецька залишається у фокусі нашої уваги та занепокоєння", - додав Александр Хуг.
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